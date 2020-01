Den Spaß an der Bewegung entdecken in Blieskastel

„Von Null auf 21“: Neuer Laufkurs in Blieskastel bis April. Pro Woche finden zwei betreute Trainingseinheiten statt. Von red

Wer seine Ausdauer verbessern möchte, setzt sich gerne ein konkretes Ziel– beispielsweise einen Halbmarathon zu absolvieren. Dazu starten nun, im Januar, die neuen Laufkurse für Einsteiger und Wiedereinsteiger der Laufschule Saarpfalz. Eine erste Informationsveranstaltung findet am kommenden Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im ehemaligen Internatsgebäude auf dem Schlossberg in Blieskastel statt. An diesem Abend wird das Trainerteam vorgestellt sowie das Kurs- und Trainingskonzept erläutert. Wer etwas für seine Gesundheit tun, Kondition aufbauen und/oder den Wiedereinstieg ins Joggen finden möchte, ist bei der Laufschule Saarpfalz ebenso gut aufgehoben wie Laufanfänger auf der Suche nach kompetenter Anleitung.

Im Januar startet der Einsteigerkurs „Von 0 auf 21“, der im April enden wird. Pro Woche finden zwei betreute Trainingseinheiten (dienstags und freitags) statt, die dazu dienen, die persönliche Fitness zu verbessern, den Fettstoffwechsel zu trainieren sowie die nötige Kondition zu erlangen, um im Frühjahr, ganz getreu dem Laufschul-Motto, „Lächelnd ins Ziel“ zu laufen. Drei Monate lang entdecken die Teilnehmer unter fachlicher Anleitung mit Gleichgesinnten die Freude an der Bewegung in der freien Natur wieder. Ein gestärktes Immunsystem, Muskelaufbau und Gewichtsreduktion sind die positiven Gesundheitseffekte des regelmäßigen Lauftrainings.

Eine Anmeldung ist zu allen Kursen und Vorträgen der KVHS erforderlich. Mehr Infos zu Kurszeiten und zum Kursort sowie zur Anmeldung gibt es unter Tel. (06842) 92 43 10 und Tel. (06842) 94 63 91.

www.kvhs-saarpfalz.de