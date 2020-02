Nix wie druff: Stadt Blieskastel lädt zum närrischen Amüsement ein.

Die Stadt Blieskastel lädt am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr in die Bliesgau-Festhalle zur Seniorenfastnacht ein. Die Karnevalsgesellschaft „Nix wie druff“ hat wie in den Vorjahren die Programmgestaltung übernommen. Neben den Büttenkanonen der BKG werden die Gesangsgruppen, die Garden sowie die Tollitäten und Elferräte die Gäste unterhalten. Eingeladen sind die Bürgerinnen und Bürger aller Stadtteile, die 70 Jahre und älter sind. Einladungen, die gleichzeitig auch als Eintrittskarten gelten, können laut Mitteilung der Stadtverwaltung ab sofort bei den Ortsvorstehern der einzelnen Stadtteile abgeholt werden; für Blieskastel-Mitte sind Einladungen auch im Verkehrsamt, Haus des Bürgers, Luitpoldplatz 5, erhältlich. Die eingesetzten Busse können von den Teilnehmern kostenlos genutzt werden, der Fahrplan ist in den Blieskasteler Nachrichten abgedruckt.

Mehr Informationen gibt es im Kulturamt der Stadt Blieskastel, Sandy Will, Telefon (06842) 926-13 25.