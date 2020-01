später lesen Närrische Stunden für betagte Menschen in Blieskastel Stadt lädt ein zur Faasenacht für Senioren Teilen

Die Stadt Blieskastel lädt am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr in die Bliesgau-Festhalle zur Seniorenfastnacht ein. Die Karnevalsgesellschaft „Nix wie druff“ hat wie in den Vorjahren die Programmgestaltung übernommen.