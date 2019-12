später lesen Bummeln, schauen und kaufen in Blieskastel Heute Abend Mondscheinmarkt in Blieskastel Teilen

Twittern



Traditionell geht es zu in der benachbarten Barockstadt Blieskastel kurz vor dem Jahreswechsel. So findet am heutigen Montag, 30. Dezember, wieder ein sogenannter Mondscheinmarkt statt. Bei diesem romantischen Markt während der Abendstunden im Flair des barocken Paradeplatzes werden die Markthändlerinnen und Markthändler an ihren Ständen mit verschiedenen kulinarischen Angeboten aufwarten, teilt die Pressestelle im Blieskasteler Rathaus mit.