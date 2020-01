Der Chor der Schlosskirche Blieskastel verfügt derzeit über 36 aktive Sängerinnen und Sänger. red

(red) Die Neuwahl des Vorstandes, die Festlegung des Jahresprogramms für das bevorstehende Chorjahr und eine zufriedenstellende Finanzlage waren die herausragenden Merkmale der Generalversammlung des Chores der Schlosskirche Blieskastel. Der 2. Vorsitzende Manfred Greff erinnerte an die zwölf Auftritte im Jahr 2019. Als Höhepunkte gelten unter anderem die Gestaltung der Ostermesse mit Werken von Vivaldi und die Aufführung an Pfingsten mit den romantischen Werken von Fauré und Camille Saint-Saëns. Höhepunkte waren auch das Widorprojekt des Freundeskreises Saarpfälzische Musiktage in der Schlosskirche und das Jubiläumskonzert zum 140-jährigen Bestehen des Chores, bei dem das Requiem in D-Moll von Gabriel Fauré im Mittelpunkt stand. Die Männergruppe „Schola Cantorum“ konnte ebenfalls wieder auf einige Auftritte zurückblicken.

Der Chor probte 2019 insgesamt 43 Mal. An 42 Proben nahmen Christel Centawer, Karin Jung, Friedrich Kostyra und Hermann Schweigert teil. Der Chor zählte zum 31. Dezember 2019 einen Mitgliederstand von 36 aktiven Sängerinnen und Sängern.

Chorleiter Sebastian Brand blickte auf eine sehr erfolgreiche Probenarbeit zurück, der Chor sei sehr motiviert und leistungsfähig. Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstandes auf Ihren Positionen bestätigt. Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Manuel Gummel (Vorsitzender), Manfred Greff (2. Vorsitzender), Bettina Scheunig (Schriftführerin), Anne Welsch (Kassiererin), Waltraud Sand (Notenwartin), Albert Welsch und Matthias Leiner (Beisitzer). Der Chorleiter Sebastian Brand gehört ebenfalls dem Vorstand an.

Der Jahresterminplan umfasst folgende Punkte: 5. April: Palmsonntag mit Palmweihe, 10. April: Karfreitags-Liturgie, 12. April: Ostersonntag, 31. Mai: Pfingstsonntag, 11. Juni: Fronleichnam, 11. bis 16. August: Mehrtagesfahrt nach Bad Mergentheim, 12. September: Pfarrwallfahrt, 25. Oktober: Kirchweih, 1. November: Allerheiligen, 18. November: ökumenischer Gottesdienst, 22. November: Kirchliche und weltliche Cäcilienfeier, 4. bis 6. Dezember: Teilnahme am Blieskasteler Weihnachtsmarkt, 24. Dezember: Christmette, 9. oder 10. Januar 2021: Konzert zum Ausklang der Weihnachtszeit.

www.chor-der-schlosskirche-blieskastel.de