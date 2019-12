Eine schöne Tradition lebt in Blieskastel auf

Am zweiten Weihnachtsfeiertag brachten Maria, Josef, Hirten und das Jesuskind bei der Lebendigen Krippe der Minoriten-Patres auf dem Blieskasteler Klosterberg 500 Besuchern die Weihnachtsgeschichte so richtig nahe. Von Hans Hurth

„Für viele Familien steht das Krippenspiel fest im Terminplan“, freute sich Guardian Pater Mateusz Micek über die erneut gut besuchte Veranstaltung. „Das Besondere an unserer ,Lebendigen Krippe’ sind die einzelnen Komponenten, das eigentliche Krippenspiel, die Kindersegnung, das gemütliche Beisammensein auf dem Klosterhof und natürlich die lebenden Tiere, die Klein und Groß auf dem Klosterhof begrüßen“, wusste Pater Mateusz vor der Aufführung im Gespräch mit unserer Zeitung zu berichten.

„Die Vorbereitungen beginnen schon früh. Teamleiterin Andrea Weinmann aus Gersheim schreibt in den Sommerferien das Spiel maßgeschneidert auf die Krippenspielkinder. Das hat den Vorteil, mit mehr Möglichkeiten auf plötzlich auftretende Situationen einzugehen. Im vergangenen Jahr erkrankte ein Hirtenkind und konnte nicht mitspielen. Das Krippenspiel wurde dann entsprechend angepasst, umgekehrt wurde es schon mehrfach um Rollen erweitert, weil Kinder noch kurzfristig mitmachen wollten. Diese Flexibilität hat man nur, wenn man das Stück selbst schreibt“, betonte Pater Mateusz. „Mussten wir früher unsere Krippenspielkinder in Schulen und Kindergärten rekrutieren, indem wir Handzettel verteilten und zum Mitmachen einluden, ist es erfreulich, dass unsere Mitwirkenden inzwischen selbst Werbung bei Freundinnen und Freunden machen, die sich dann bei uns melden und mitspielen. Wir haben eine heterogene Gruppe mit 15 Kindern im Alter von fünf Monaten bis 17 Jahren mit Elisabeth, Felix, Teresa, Raphael, Joshua, Immanuel, Laila, Holly, Maximilian, Simon, Maja, Leni, Filis, Emely und Mila“, erläuterte Pater Mateusz. Viele Kinder machten schon über Jahre mit. Der Garant dafür sei, dass jedes Kind die Möglichkeit habe, unterschiedliche Rollen zu übernehmen. Gerade die Rollen von Maria und Josef seien begehrt, sodass die Autorin der Stücke darauf achte, dass mit der Besetzung der Rollen abgewechselt werde. „ Das ist aber nur möglich, indem das Krippenspiel immer wieder aus einem anderen Blickwinkel geschrieben wird und somit auch neue Charaktere entstehen: aus der Sicht von Maria, von Josef, der Hirten, aus der Sicht der heiligen drei Könige, von Kindern aus der heutigen Zeit, oder auch als historischer Bericht, wieso es überhaupt die Lebendige Krippe gibt. Diese geht nämlich auf den Heiligen Franziskus von Assisi zurück, der im Jahre 1223 die Idee hatte, die Weihnachtsgeschichte nachzuspielen – um den vielen Analphabeten jener Zeit das biblische Geschehen verständlich zu machen. Dieser Tradition sehen sich die Franziskaner Minoriten Blieskastel noch heute verpflichtet und freuen sich über den guten Anklang, den die Aufführung in jedem Jahr findet.“

Mit Eltern und Großeltern ging es gemeinsam zum Klosterhof, wo im Stall Baby Mila Marie Emmy Duppe auf Stroh begehrtes Fotomotiv war, zwei Esel und ein Schaf schauten gelassen zu. „Am 7. Dezember bei der Taufe im Kloster hat uns Pater Mateusz gefragt, ob unsere Tochter das Kind in der Krippe spielen darf“, erzählten uns die Eltern Christian Steis und Daniela Duppe aus Webenheim.

Seit Beginn der ersten Lebendigen Krippe vor elf Jahren sind Daniela Konter-Körpert und Thomas Körpert mit Bruder Jakub unermüdlich dabei, bei den Besuchern mit Glögg und Punsch für innere Wärme zu sorgen. „Das Treffen im Klosterhof ist stets ein Wiedersehen mit Freunden und Schulkameraden“, hatte Jutta Schmitt- Lang mit Bruder Holger ausgemacht. Diesmal traf sie den Biesinger Julian Germann auf Heimaturlaub, beruflich in London ist er tätig. Neben der engagierten Autorin Andrea Weinmann ist die Familie Berwanger aus Hassel bei der Krippe ganz vorne dabei. Papa Franz- Josef begleitet im 44. Jahr an der Orgel, Sohn Felix (17) gibt den Erzähler und Tochter Elisabeth (11) war das erste Krippenkind überhaupt.