Am Gründonnerstag hat die CDU Blieskastel rund 40 Kunstwerke an das Caritas-Seniorenzentrum St. Josef übergeben, die bei einem Malwettbewerb entstanden waren, zu dem die Christdemokraten aufgerufen hatten (wir berichteten). red

„Wir freuen uns, dass unsere Malaktion eine so große Resonanz bei kleinen Künstlern aus dem ganzen Stadtgebiet fand“, freute sich die Vorsitzende der CDU Blieskastel, Jutta Schmitt-Lang. „In Zeiten, in denen wir physisch Abstand halten müssen, sind es die kleinen Gesten, die zeigen, dass wir aneinander denken und zusammenstehen“, so die Landtagsabgeordnete. Für alle teilnehmenden Kinder gab es deshalb auch eine kleine Überraschung als Dankeschön vom CDU Osterhasen.

Kati aus Bierbach, Aliya aus Blieskastel und Joshua Alexander aus Blickweiler sind außerdem die drei Glücklichen, die von der Losfee unter allen Teilnehmern ausgelost wurden und sich jeweils über einen 30-Euro-Gutschein der Blieskasteler Gollensteinbuchhandlung freuen dürfen. Und während die Originalkunstwerke die Seniorinnen und Senioren im Caritaszentrum erfreuen, sind Fotos der Bilder im Wechsel im Schaufenster der Gollensteinbuchhandlung ausgestellt und auf der Facebookseite der CDU Blieskastel zu sehen.