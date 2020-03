später lesen Hier kann man die raffinierte Fischküche erlernen Kochkurs: Das Fischmenü für Feinschmecker Teilen

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) bietet am kommenden Mittwoch, 18. März, von 18 Uhr bis 22 Uhr einen Kochkurs mit Malte Mehler in Blieskastel statt. An diesem Abend beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Organisation eines Menüs, unterschiedlichen Zubereitungsarten und Gar-Methoden, schonendem Umgang mit diesem Lebensmittel und dem raffinierten Umgang mit kontrastreichen Gewürzen.