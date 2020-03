Im Rahmen des Projektes „Der Wald und seine Bäume“ gingen die Jungen und Mädchen der Kita Bierbach mit dem Förster der Stadt Blieskastel, Helmut Wolf, in den nahe gelegenen Wald. Vor Ort erzählte er den Kindern unter anderem von verschiedenen Bäumen, den Tieren im Wald und weitere interessante Dinge passend zum spannenden Thema.

Zuvor hatten die Kinder über 16 Wochen hinweg bereits verschiedene Themen, wie beispielsweise den Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen, verschiedene Baumarten, den Aufbau eines Baumes, den Lebensraum Baum und wie man sich im Wald zu verhalten hat gelernt. Zum Abschluss des Projektes wurde noch gemeinsam mit den Jungen und Mädchen auf dem Gelände der Kita Bierbach ein Obstbaum gepflanzt.

Die Kinder waren über den gesamten Projektzeitraum sehr interessiert am Thema und hatten auch viel Spaß. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Kolleginnen, Kinder, Eltern und an Helmut Wolf für das gelungene Projekt.