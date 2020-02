(red) „Es ist noch Platz in der Arche – und Noah wartet auch auf Dich!“ Unter diesem Motto lädt die Pfarrgemeinde St. Andreas in Altheim, Teil der Pfarrgemeinschaft Contwig, für Sonntag, 16. Februar, 16 Uhr, zu einem außergewöhnlichen Gottesdienst ein.

Von Familien für Familien, gestalten die Familien Ast und Duymel eine kindgerechte Andacht in der Fastnachtszeit mit Liedern, Gebeten und spannenden Geschichten. Passend zu den tollen Tagen, soll sich tatsächlich die Arche an diesem Tag füllen. Daher sind die Kinder eingeladen, sich als ihr Lieblingstier zu verkleiden. Nach dem Familiengottesdienst dürfen die „Kirchenmäuse“, wie sie in der Gemeinde liebevoll genannt werden, in der Kirche auf Entdeckungstour gehen. Währenddessen haben Eltern und Großeltern die Gelegenheit, bei Gebäck und Tee ins Gespräch zu kommen.