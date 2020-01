später lesen Secondhand-Markt Kinderkleidermarkt in der Hugo-Strobel-Halle Teilen

(red) Die Eltern der Kita „Himmelsgarten“ veranstalten am Sonntag, 1. März, 14 bis 16 Uhr, in der Hugo-Strobel-Halle in Altstadt einen Kleiderbasar. Tischvergabe und Infos: Tel. (01 51) 12 02 15 17.