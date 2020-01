später lesen Auf Mechthild Atzhorn folgt Kristina Hollinger Katholische Kita Bierbach hat eine neue Leiterin FOTO: Ute Stein FOTO: Ute Stein Teilen

In der Katholischen Kindertagesstätte St. Pirminius in Bierbach hat ein Leitungswechsel stattgefunden. Mechthild Atzhorn wechselte zu neuen Wirkungskreisen nach Heilbronn. In einem großen Festakt wurde sie durch Dekan Eric Klein von der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel, Vertretern der Kirchengemeinde Herz Jesu Bierbach, Eltern, Kindern und der Belegschaft verabschiedet,. Von red