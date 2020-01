später lesen Trotz schlechten Wetters kamen über 300 Gäste nach Aßweiler In Aßweiler verfolgt man große Ziele Teilen

Twittern



Bereits gute Tradition ist das jährliche Angrillen in Aßweiler, zu dem die örtliche CDU zum nunmehr 12. Mal auf den schönen Dorfplatz eingeladen hatte. Auch in diesem Jahr kamen, trotz feuchtem Wetter, über 300 Gäste auch aus den umliegenden Dörfern, um sich in netter Atmosphäre Glück und Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen.