später lesen In Lautzkirchen können sich die Frauen austauschen Ein Gesprächskreis für Frauen Teilen

Twittern



Der Frauengesprächskreis mit Sabine Grützner beschäftigt sich am Mittwoch, 22. Januar, mit dem Thema: „Negative Gedanken überwinden – Steh’ dir nicht im Weg“ Beginn ist um 19 Uhr in den Blieskasteler Werkstätten (Industriering 7) in Lautzkirchen.