(red) Wegen des Sturms am vergangenen Montag wurde die Generalversammlung des Gesangvereins Eintracht Brenschelbach verschoben. Am Montag, 2. März, lädt der Verein um 19 Uhr erneut in den Sängerraum im DGH ein.