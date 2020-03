Wie erst jetzt der Polizei anzeigt wurde, hat sich am Sonntag, 9. Februar, zwischen 10.50 und 12.30 Uhr in Blieskastel, Parkplatz Höhe Geschwister-Scholl-Schule, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Von Michèle Hartmann

Ein parkender VW-Golf, goldfarben, HOM-Kreiskennzeichen, wurde von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Stoßstange vorne links gestreift und dadurch nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Am 10. Februar gegen 11.30 Uhr wiederum ereignete sich in der Metzer Straße in Niederwürzbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Im Begegnungsverkehr berührten sich laut Polizei die jeweils linken Außenspiegel von zwei Kleintransportern, wobei an einem Mercedes Vito, HOM-Kreiskennzeichen, Sachschaden entstand. Der Unfallgegner, ein Fahrer in einem grünen Kleintransporter, fuhr in Richtung Bezirksstraße weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter Tel. (06841) 1060.