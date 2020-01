später lesen Aus dem Polizeibericht Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht Teilen

In der Zeit von Montag, 30. Dezember, 6 Uhr, bis Donnerstag, 1.Januar, 14.30 Uhr, ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Straße „Am Langen Zaun“ in Blieskastel ein Einbruch in ein Einfamilienhaus bei Abwesenheit der Bewohner. Von red