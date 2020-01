später lesen Aus dem Polizeibericht von Blieskastel und Mandelbachtal Einbruch in eine Gaststätte: Wer hat etwas gesehen? Teilen

Twittern



Im Zeitraum von Sonntag, 19. Januar, 23 Uhr, bis Montag, 20. Januar, 9.40 Uhr, ereignet sich ein Einbruchsdiebstahl in die Gaststätte „Bahnhof Würzbach“ in der Eisenbahnstraße in Niederwürzbach. Von red