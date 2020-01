später lesen Überwiegend wurden Schmuckstücke in Blieskastel geklaut Einbrecher im Haus: Polizei sucht Zeugen Teilen

Einbrecher haben am Mittwoch, 29. Januar, ein Einfamilienhaus in der Saargemünder Straße in Blieskastel heimgesucht, und zwar zwischen 18.30 und 21.30 Uhr. In Abwesenheit der Bewohner begaben sich der oder die bislang unbekannten Täter auf die Gebäuderückseite, schlugen ein Loch in die Glasfüllung der Terrassentür und gelangten so in das Innere des Anwesens. Von Michèle Hartmann