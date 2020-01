Die Stadtverwaltung Blieskastel lädt am Mittwoch, 5. Februar, Bürgerinnen und Bürger, die sich um die Verbesserung der Lebenslage älterer Menschen kümmern wollen, zu einem Workshop ein.

Die Stadt Blieskastel hat Ende vergangenen Jahres, unterstützt durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen – kurz BAGSO – das Pilotprojekt Seniorengesundheit gestartet. Die Verwaltung möchte hierbei in Zusammenarbeit mit allen örtlichen Senioreneinrichtungen und Seniorenorganisationen, aber auch mit interessierten Einzelpersonen, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und damit der Lebensqualität der Menschen im Alter leisten, wie die Pressestelle im Rathaus weiter mitteilt. Eine Vorbereitungsgruppe von aktiven Senioren hat Ende letzten Jahres hierzu einen Katalog der wichtigsten Handlungsfelder zusammengetragen. In einem Workshop sollen diese Themen nun bearbeitet, das heißt Verbesserungen der Menschen im Alter in diesen für sie zentralen Lebensbereichen angestrebt werden.

Die Stadt Blieskastel lädt gemeinsam mit der BAGSO alle Bürgerinnen und Bürger, die sich um die Verbesserung der Lebenslage älterer Menschen kümmern wollen, ein, an diesem Workshop teilzunehmen. Er findet statt am Mittwoch, 5. Februar, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr im Awo-Begegnungstreff (Kardinal-Wendel-Straße).