später lesen Patienten wurden isoliert Corona-Virus: Drei Verdachtsfälle in Bliestal-Kliniken FOTO: Becker & Bredel / Becker && Bredel FOTO: Becker & Bredel / Becker && Bredel Teilen

Twittern



(ers) Nach Informationen unserer Zeitung gibt es an den Bliestal-Kliniken in Lautzkirchen drei Verdachtsfälle auf das Corona-Virus. Aus dem Umfeld der Klinik war zu hören, es sei derzeit überall so, dass es Verdachtsfälle gebe, die sich dann einer Testung auf Covid 19 unterziehen müssten. Von Erich Schwarz