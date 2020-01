Seine geliebte Heimat hat er in all den Jahren nicht vergessen

Von Hans Hurth

Besuch aus dem hohen Norden hatte Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD), mit Gast Herbert Kihm (72) wurde jedoch saarländisch gesprochen. Kihm ist seit 35 Jahren zwar in Cuxhaven sesshaft und ist dort Ortsbürgermeister und im Stadtrat kommunalpolitisch aktiv, doch die Verbindungen ins Saarland, speziell nach Blieskastel sind für den heimatverbundenen 72- Jährigen sehr ausgeprägt.

„Ich lese jeden Tag im Internet die Lokalausgabe der Tageszeitung und wöchentlich die Blieskasteler Nachrichten. Da fällt es mir leicht, in Cuxhaven der Vertreter für Saarländer zu sein, dies ohne ,Missions-Zulage’“, sagte Herbert Kihm im Gespräch mit unserer Zeitung.

Einmal jährlich gibt es in Blieskastel mit den ehemaligen Schulkameraden Lothar Jann, Rudi Kleinpeter, Werner Hess, Werner Kipfer und Fredi Brabänder ein Klassentreffen, ebenso mit einem Ensheimer Freundeskreis und einer Whats-App-Gruppe. „1969 zog ich, nach dem Abitur am Von der Leyen-Gymnasium und einer Arbeit als Aushilfskraft im Gartenbauamt der Stadt, zum Studium in Tübingen erstmals von zu Hause weg. Ab 1976 war ich beruflich bis zur Pension im Jahr 2013 in Cuxhaven Oberstudienrat für Biologie und Geografie am Lichtenberg-Gymnasium“, erinnert sich der Heimaturlauber Kihm.

Im 15. Jahr ist der CDU-Mann, verheiratet und Vater von zwei Kindern, Ortsbürgermeister für vier Stadtteile, Mitglied im Stadtrat und Pressesprecher. „Bewährt hat sich da oben eine lockere Zusammenkunft mit dem Namen Sapalot mit Saarländern, Pfälzern und Lothringern. Zwar fast alles Lehrer, aber lustig ist es trotzdem bei Bier, Schwenker, Leberwurst, Lyoner und Flammkuchen.“ Auch Bier aus der Saarpfalz werde öfters besorgt.

Als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Cuxhaven vertrete er den Oberbürgermeister bei repräsentativen Veranstaltungen, und er ist zuständig für das Besucherzentrum Wattenmeer Sahleburg, das zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde. Neben Wald, Heide und Strand könne dort der Gast bei Ebbe zu Fuß zwölf Kilometer Richtung Hamburg laufen. Mit 50 000 Einwohnern zähle Cuxhaven zu den drei größten Fischereihäfen Deutschlands. „Die Stadt weist allerdings lediglich 5500 Katholiken auf. Hier engagiere ich mich im katholischen Kirchenvorstand.“

Bei seinen Heimatbesuchen würden ihn ältere Mitbürger wie Hans Korn (89) auf seinen Vater Josef Kihm ansprechen, der bei den Leuten als Vorsteher des ehemaligen Kaschtler Postamtes in der Bliesgaustraße bekannt war. Beim Besuch im Dienstzimmer seines Amtskollegen Bernd Hertzler überreichte dieser dem Nordlicht als Geschenk das Buch von Kurt Legrum mit alten Ansichten zu Blieskastel, von Kihm gab es neben Grüßen des seit 1. November neuen SPD-Oberbürgermeisters Uwe Santjer (53) das Buch von Magda Roos „Der Cuxhavener“. Zu seiner früheren Heimatstadt Blieskastel ist Herbert Kihm auch über eine Saarland-Seite verbunden, er ist mit knapp 100 Beiträgen einer der Autoren. Nach einem Bericht in unserer Zeitung im Sommer über den Umbau des ehemalige Gasthauses Schwalb etwa hat Herbert Kihm einen größeren Beitrag mit eigenen Erinnerungen zum Schwalb verfasst und ins Netz gestellt.

www.saarland-lese.de