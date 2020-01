später lesen Das dürfte Eltern in der Barockstadt interessieren Anmeldetermine der GSS Blieskastel Teilen

Die Anmeldungen an der Geschwister Scholl-Schule (Gemeinschaftsschule) finden ab Aschermittwoch, 26. Februar, bis Dienstag, 3. März, in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr statt. Auch am Samstag, 29. Februar, sind Anmeldungen von 9 bis 13 Uhr möglich.