Die VHS Blieskastel lädt für kommenden Dienstag, 10. März, um 19 Uhr zu einem Dia Vortrag über Alaska, in die Bliestal Kliniken Lautzkirchen ein. In den wilden Norden von Amerika entführt Eberhard Kühler die Zuschauer mit seinem Dia-Vortrag in Überblendtechnik.