Großes ehrenamtliches Engagement treibt Wolfgang Kläsner um. Diesen Samstag vollendet er das 80. Lebensjahr. Von Erich Schwarz

An diesem Samstag vollendet Wolfgang Kläsner das 80. Lebensjahr. Der Niederwürzbacher ist ein klassisches kommunalpolitisches Urgestein und dazu ein Mensch, der sich im Rahmen etlicher Ehrenämter auch um das Gemeinwohl verdient gemacht hat. Der gelernte Bergmann, der später 37 Jahre für die Firma Okko-Getränke tätig war, gehörte seit 1979 dem Ortsrat von Niederwürzbach als Mitglied der SPD-Fraktion an. Seit 1980 bis 2005 war Kläsner auch Mitglied im Blieskasteler Stadtrat. Und es ging ihm stets um die Sache, parteipolitische Interessen waren für ihn zweitrangig. So konnte es auch passieren, dass Kläsner auch seine Stimme gemeinsam mit dem politischen Gegner abgab, was seinerzeit sogar zu einer Unterbrechung der Stadtratssitzung geführt hatte, wie der Altersjubilar sich heute noch erinnert. Aber sein politischer Mentor Kurt Hartz hatte ihn seinerzeit auch bei den Genossen vereidigt und ihm den Rücken gestärkt. Schließlich sei Kläsner genau der politische Vertreter mit Rückgrad, der öffentlich immer wieder gefordert würde. Und so verbindet ihn auch bis heute eine persönliche Freundschaft mit Annelie Faber-Wegener (CDU).

Kläsner war während seiner Zeit im Blieskasteler Rat in mehreren Ausschüssen. „am liebsten war ich immer im Umweltausschuss“, erinnert sich der frühere Kommunalpolitiker. Auch hat er ab und an die Bürgermeisterin in der Fischereigenossenschaft der Stadt Blieskastel vertreten. Denn ein weiteres Hobby hatte ihn über Jahre nicht losgelassen: die Fischerei und damit verbunden auch der Weiher in Niederwürzbach. Im Jahre 1978 hat er den Angelsportverein Würzbacher Weiher gegründet, bei dem er in einigen Vorstandsämtern über drei Jahrzehnte tätig war, von 1998 bis 2010 war er 1. Vorsitzender. Und weil er 30 Jahre für den Verein aktiv war, wurde er sogar um Ehrenvorsitzenden ernannt.

Daneben gab es unter anderen goldene Abzeichen vom Fischereiverband Saar und dem Verband Deutscher Sportfischer. Immerhin vertraute man Wolfgang Kläsner auch noch im weit fortgeschrittenen Alter und wählte ihn im Alter von 79 Jahren noch einmal zum Kassenprüfer der saarländischen Sportfischer. In seine Amtszeit beim Angelsportverein fiel das 35-jährige Vereinsjubiläum, der Fußboden in der Fischerhütte wurde erneuert, und auch der Vorplatz wurde mit Verbundsteinen verschönert und befestigt.

Der Niederwürzbacher Weiher ist Kläsner ein Anliegen: „Da müsste einfach mehr passieren, unterstreicht der passionierte Weiher-Experte. „Wahrscheinlich fehlt bisher noch der politische Wille, sich um den Weiher richtig zu kümmern.“ Das einzige, was dem geschundenen Gewässer helfen würde, sei das Ausbaggern und das Entfernen des Schlammes. „Hier geistern immer wieder Millionenbeträge von zehn und mehr Millionen durch die Diskussion. Ich bin überzeugt, dass man das wesentlich billiger machen könnte“, unterstreicht Kläsner.

Auch das teilweise Mähen des im Volksmund Karpfenkraut genannten Krausen Laichkrautes mit dem Mähboot hält Kläsner zwar für richtig, aber: „Das Kraut wird sich immer weiter vermehren, da müssen auch noch andere Lösungen her“, ist er überzeugt.

Eine weitere Leidenschaft des Jubilars ist das Singen: „Ich habe mit 14 Jahren angefangen, im Verein zu singen und kann jetzt auf 65 Jahre als aktiver Sänger zurückblicken“, sagt Kläsner nicht ohne Stolz. Viele Familienfeiern konnte er durch seinen Solo-Gesang musikalisch aufwerten, überdies hat er den Klangkörper bei Abwesenheit des regulären Chorleiters stellvertretend dirigiert. Dass der Senior bei seinem früheren Gesangverein als Kassenprüfer finanzielle Unregelmäßigkeiten aufdeckte, wurden ihm und dem langjährigen Vorsitzenden des Vereins, Volker Becker, mit dem Rauswurf aus dem Verein „gedankt“. Das hat ihn lange beschäftigt, zumal er dort für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit hätte geehrt werden sollen.

Aber er ist dann zum anderen Würzbacher Gesangverein („Liederkranz“) gewechselt, der alte Verein ist abgewickelt und inzwischen auch Geschichte.

Gleichwohl: „Das Singen hat mit immer große Freude bereitet, außerdem hält Singen jung“, ist der heute 80-Jährige Niederwürzbacher überzeugt. Bis heute hat Wolfgang Kläsner sein ehrenamtliches Engagement beibehalten, inzwischen pflegt er zusammen mit seiner Frau Ursula das stadteigene Blumenbeet am Floriansbrunnen: „Dort blüht in jedem Quartal im Jahr etwas anderes. Im Februar werden dort 200 neu gepflanzte Schneeglöckchen die Naturliebhaber erfreuen“, unterstreicht er nicht ohne einen gewissen Stolz.