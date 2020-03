später lesen Jammerschade, aber nicht zu ändern Der Second-Hand-Basar ist abgesagt Teilen

Eigentlich hätte er an diesem Samstag, 14. März, (wie auch in unserer Zeitung vor wenigen Tagen angekündigt) von 14 bis 17 Uhr in der Pirminiushalle in Bierbach stattfinden sollen. Nun haben sich die Veranstalter jedoch dazu entschlossen, aufgrund der aktuell sehr brenzligen Lage rund um das Corona-Virus den äußerst beliebten Second-Hand-Basar für Kinder- und Jugendbekleidung abzusagen.