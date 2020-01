Ein weiterer Rundgang mit dem Nachtwächter durch die Barockstadt Blieskastel findet am kommenden Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr statt. Von RED

In früheren Zeiten war nächtliches Rufen das Zeichen dafür, dass der Nachtwächter unterwegs war. Seine Aufgabe war es, durch die Straßen und Gassen einer Stadt zu gehen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er warnte die schlafenden Bürger vor Feuer, Feinden und Dieben und häufig gehörte es auch zu seinen Aufgaben, die Stunden anzusagen. In den Städten gehörte dieses Amt zu den Bürgerpflichten und wurde abwechselnd von Männern ausgeübt. Den Nachtwächter gibt es schon lange nicht mehr. Man kennt ihn nur noch aus Erzählungen oder aus Filmen. Diesen schönen Brauch kann man schon seit einigen Jahren in Blieskastel wieder erleben. Und so heißt es am Sonntag wieder: „Folgen Sie unserem „Nachtwächter“ und spüren Sie den Geist des Barock!“. Historisch gewandet begleitet Siegfried Heß seine Gäste durch die Altstadt, führt Sie durch die schönsten Gassen und Winkel, erklärt Ihnen geschichtlich fundiert und dennoch unterhaltsam alle besonderen Sehenswürdigkeiten, vom Paradeplatz über die Schlosskirche und die Orangerie bis hin zum Kloster und natürlich hat er auch einiges aus dem Alltag eines Nachtwächters zu berichten. Zum Ausklang der Führung ist auch wieder ein gemeinsamer Umtrunk vorgesehen.

Treffpunkt für alle Interessenten ist um 18 Uhr vor dem Rathaus am Paradeplatz. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre sind frei, Anmeldung nicht erforderlich. Die weiteren Termine: immer sonntags, am 16. Februar um 18 Uhr sowie am 1. März und am 15. März um 19 Uhr.