Corona im Altenheim „Haus am Berg“ in Blieskastel: drei Todesfälle

Der letzte Todesfall war am 29. April, teilt das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises mit. Von Michèle Hartmann

Diese Woche erhielt unsere Zeitung durch eine vertrauliche Mitteilung eines Insiders Kenntnis darüber, dass das Blieskasteler Altenheim „Haus am Berg“ der BliesMed Seniorenbetreuungs GmbH (Slogan: „Pflege bei Freunden“) in der Schlossbergstraße unter Quarantäne stehe – wegen des Corona-Virus und seiner Auswirkungen. Eine entsprechende Anfrage beim Gesundheitsamt beziehungsweise der Pressestelle des Saarpfalz-Kreises in Homburg brachte nun, am Mittwoch, die Auskunft, dass zwei Mitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiterinnen des Hauses positiv getestet worden seien, eine der betroffenen Personen sei schon längere Zeit nicht mehr im Dienst gewesen. Insgesamt seien zwölf Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden, drei von ihnen seien „zwischenzeitlich verstorben: Der letzte Todesfall war am 29. April.“ Die letzte Neuerkrankung bei Bewohnern habe man am 23. April festgestellt.

Für das Pflegeheim sei nach vorheriger mündlicher Anordnung des Gesundheitsamtes vom 23. April noch am selben Tag durch die Ortspolizeibehörde Blieskastel eine Allgemeinverfügung schriftlich erlassen worden „unter Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetzes und unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlung des Saarlandes zum Schutz vulnerabler Gruppen für Einrichtungen der Pflege“. Demgemäß steht das Blieskasteler „Haus am Berg“ unter Quarantäne.

Die positiv erkrankten Personen seien am 28. beziehungsweise 29. April vorsorglich ins Kreiskrankenhaus St. Ingbert verlegt worden, teilt das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises überdies mit. Am 28. April sei eine gemeinsame Begehung der Einrichtung erfolgt – durch das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht, zu der auch ein Arzt des Kreiskrankenhauses hinzugezogen worden sei.

Abstriche erfolgen laut Kreisverwaltung beim Pflegepersonal täglich, zwei Mal wöchentlich vor Ort auch durch das Gesundheitsamt, „das auch die Bewohner abstreicht. Das Haus wird laufend kontrolliert.“Des Weiteren wird explizit darauf hingewiesen, dass besagte Einrichtung in der Schlossbergstraße nicht Gegenstand der so genannten Pooltestungen im Saarpfalz-Kreis (20. bis 24. April) gewesen sei, „da dort bereits vorher eine positiv getestete Person dem Gesundheitsamt gemeldet wurde“.17 Alten- und Pflegeeinrichtungen seien den Pooltestungen unterzogen worden, und: „Wie wir bereits bekannt gegeben haben, waren alle Ergebnisse dort negativ“, heißt es abschließend.