Am kommenden Sonntag, 5. Januar, lädt die CDU Niederwürzbach ab 11 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang ins Haus des DRK in der Würzbachhallenstraße ein. Ehrengast und Hauptredner ist Stephan Kolling, Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Von red

Kolling studierte Rechtswissenschaften an der Saar-Universität sowie Betriebswirtschaft an der Fern-Uni Hagen und absolvierte sein juristisches Referendariat am Oberlandesgericht Saarbrücken. Er ist Gesundheits- und Sozialpolitiker, baute, bundesweit einmalig, ein Zentrales Clearingzentrum für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge in Tholey auf.

Über rege Teilnahme würde sich der CDU-Ortsverband CDU- sehr freuen, denn auch bei diesem Empfang soll das gute Miteinander aller zum Ausdruck kommen. Der Neujahrsempfang ist aber auch ein Tag des Dankes an und für alle, die sich für die Orte Niederwürzbach, Seelbach und das gesamte Stadtgebiet einsetzen. Im Anschluss daran laden die Gastgeber alle Leute zu einem Glas Sekt sowie alkoholfreien Getränken und einer Laugenbrezel ein, um gemeinsam auf das neue Jahr 2020 anzustoßen und dieses zu feiern.