Das Christliche Jugenddorf in Schwarzenbach stärkt die Regionalvermarktung als neuer Logistiker.

Nicht leicht gemacht hat sich nach eigenen Angaben der Vorstand des Vereins Bliesgau Genuss e. V. die Entscheidung, wer künftig den Vertrieb für die diversen Biosphären-Akteure und deren Bliesgau-Produkte übernehmen soll. Der seit Jahren tätige Logistiker habe angekündigt, seine Tätigkeit einzustellen.

Deshalb sei es dringend notwendig dafür zu sorgen, dass Waren der Produzenten im Bliesgau schnell und zuverlässig auf den Weg in Bliesgau-Regale und Verkaufsmärkte kommen. „Mehrere Bewerber hatten sich beim Vorstand des Vereins Bliesgau Genuss gemeldet. Bei seiner Abwägung ließ sich der Vorstand davon leiten, dass der künftige Vertrieb für die regionalen Produkte zuverlässig, erfahren und leistungsfähig laufen soll“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins weiter.

Unterstützt werde der Umstieg auf einen neuen Vertrieb durch den Biosphärenzweckverband Bliesgau, der sich weiter für eine Stärkung der Vermarktung regionaler Produkte einsetze und im Vertrieb der Bliesgau-Produkte ein starkes Rückgrat der Regionalvermarktung sehe und hier unterstützend hinter dem Verein Bliesgau Genuss stehe. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung des Vorstandes auf den Bewerber CJD – Christliches Jugenddorf in Homburg-Schwarzenbach gefallen. Das CJD habe zugesagt, ab Anfang 2020 in die Rolle des Logistikers eintreten zu wollen. Ein Fahrzeug sei ebenso vorhanden wie ein Warenwirtschaftssystem und Mitarbeiter, die sich intensiv um die Logistik im Bliesgau kümmern würden. Kontakte des CJD zu großen regionalen Einkaufsmärkten bestünden bereits. Die Bliesgau-Logistik solle in die Berufsausbildung der entsprechenden Berufsfelder im Jugenddorf integriert werden.

Der Vorstand von Bliesgau Genuss habe sich auch von dem gesellschaftlichen Erfordernis leiten lassen, die soziale Verantwortung des Vereins als Erzeugergemeinschaft der Bliesgau-Produzenten und die Grundsätze des Biosphären-Gedankens zum Tragen kommen zu lassen, zumal das CJD als gemeinnützige GmbH und soziales Unternehmen auf eine breite Basis an Kooperationspartnern und Unterstützern verweisen könne und damit eine zukunftsfähige, von wirtschaftlichen Schwankungen weitgehend unabhängige Struktur biete. Für den Biosphärenzweckverband sei entscheidend gewesen, dass mit dem CJD und seinem neuen Standbein in der Vermarktung regionaler Produkte Menschen mit Handicap und junge Menschen in der Ausbildung über den Vertrieb der nachhaltig erzeugten Produkte auch die Möglichkeit erhalten, in den Berufsalltag zu finden. Bis zur erfolgreichen Umstellung und Übernahme sei es jedoch möglich, dass einige Bliesgau-Regale Lieferengpässen unterliegen. Sollten in einzelnen Regal-Standorten nicht alle Produkte verfügbar sein, könne man auf andere Verkaufsstellen ausweichen.

„Der Vorstand von Bliesgau Genuss ist sich jedoch sicher, dass ab Anfang 2020 wieder eine reibungslose Belieferung sichergestellt werden kann.“ Informationen zu Regalstandorten der Bliesgau-Produkte erhält man im aktuellen Biosphärenzweckverband Bliesgau, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel Tel: (0 68 42) 96 00 9-0 - Fax: (0 68 42) 96 00-29 - Mail: info@biosphaere-bliesgau.eu

www.bliesgau-genuss.de