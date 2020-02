später lesen Neues aus der Kommunalpolitik in Blieskastel Jetzt gilt in diesem Wohngebiet Tempo 30 Teilen

Ab sofort gilt am Wohngebiet „Auf der Agd“ in Blieskastel-Mitte für alle Verkehrsteilnehmer Tempo 30. „Nach jahrelangem Ringen wurde in der letzten Woche am Zebrastreifen an der B 423 endlich aus „Freiwillig 30“ verpflichtend Tempo 30 für alle.