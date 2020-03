später lesen Dieser Vorfall ging glücklicherweise sehr glimpflich ab 53 Wehrleute bei Brand im Einsatz FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Beim Brand in einer Schreinerei im Gewerbegebiet Langwiese waren am Montagmorgen 53 Feuerwehrleute im Einsatz, nachdem Mitarbeiter ein Feuer in einem Silo für Sägespäne festgestellt hatten.