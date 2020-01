Ein feierlicher Festgottesdienst erinnerte an das 250-jährige Bestehen der Christuskirche in Mimbach.

Wenn Kirchenmauern Geschichten erzählen können, würden wir viel erfahren von unzähligen Taufen und Trauungen, von Trauer, Hoffnung und Trost, von Kriegen, Not aber auch Festen und Feierlichkeiten, von Liedern, Musik und Gotteslob. „Der Dom des Bliestals“, wie die spätbarocke Christuskirche in Mimbach liebevoll genannt wird, wurde ein Vierteljahrtausend alt. Sie gilt als die bedeutendste Anlage des protestantischen Kirchenbaus ihrer Zeit in der Region. An Neujahr 1770 wurde das imposante Bauwerk nach über zweijähriger Bauzeit feierlich in den Dienst gestellt. Damals war der Bau von Kirchen Sache der Fürsten.

Das 250-jährige Bestehen des Mimbacher Gotteshauses wurde nun am Sonntag, 12. Januar, mit einem feierlichen Festgottesdienst mit vielen Gläubigen und zahlreichen Ehrengästen gefeiert. „Diese Kirche wurde deshalb so groß gebaut, damit alle hinein gingen, wenn denn alle hinein gingen. Leider gehen heute nicht mehr alle hinein, obwohl immer noch alle hinein gehen würden“, bemerkte Dekan Peter Butz augenzwinkernd bei seinem Wort zum Jubiläum. Vorangegangen waren zähe Jahre der Renovierung und Instandsetzung. Der Innenraum hat einen neuen Anstrich erhalten, die Beleuchtung wurde erneuert, die 160 Jahre alte Walker-Orgel wurde aufwändig restauriert, die Kanzel und das Paradiesgärtlein inmitten des Gebetshauses sowie die Treppe zur Empore wurden befestigt und erstrahlen in neuem Glanz. Zudem hat die Turmuhr ein neues, zeitgemäßes Uhrwerk erhalten und auch die Glocken wurden saniert. Derzeit laufen noch Arbeiten an der alten Einfassungsmauer rund um die Kirche.

Nun gab es am Sonntag viele Worte der Gratulation und des Dankes an die engagierte Pfarrerin Ines Weiland Weiser und ihre Gemeinde sowie an unzählige Helfer, Spender, Fachleute und Unterstützer. „Weil sie erkannt haben, welchen Schatz sie besitzen“, so Dekan Butz. „Sie haben diese gewaltige Aufgabe angepackt und mit viel Ausdauer, Geduld und Überzeugung Spenden und Fördergelder zusammen getragen, um die umfangreichen Arbeiten zu realisieren“, hieß es weiter. Woher die finanziellen Mittel in Höhe von insgesamt rund 217 000 Euro kamen, konnte man in der ausliegenden Festschrift zum Jubiläum entnehmen. „Ich bin heute zum ersten Mal in diesem wunderschönen Gotteshaus“ gestand der im letzten Jahr gewählte Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler in seiner Ansprache. „Allerdings war ich vor einigen Jahren als technischer Abteilungsleiter der Stadtwerke Bliestal im Keller dieses Bauwerks, da für die Verlegung von Gasleitungen Kernbohrungen durchgeführt werden mussten. Ich kann sagen, dass diese Kirche auf ein starkes Fundament aufgebaut wurde. Nichts wird sie so schnell erschüttern.“

Diese Worte sollte man wohl in zweifacher Weise deuten können. Unter den Ehrengästen war auch Markus Uhl (CDU, MdB), der sich in seinem Grußwort ebenfalls nur lobend äußerte. Ortsvorsteher Gerd Weinland erinnerte an die Vergangenheit im letzten Jahrhundert. „Aus den Erzählungen meiner Großmutter weiß ich, wie bewegend der Anblick für die Rückkehrer aus der Evakuierung vor 80 Jahren gewesen sein muss, als sie zum ersten Mal nach langer Abwesenheit endlich wieder die Kirchturmspitze von weitem erblicken konnten.“ Aber er äußerte auch kritische Worte. „Durch die vielen Nicklichkeiten der Blieskasteler Verwaltung bezüglich der Baumaßnahme musste man sich in die Zeit der Grafen von der Leyen zurückversetzt fühlen. Auch hier dauerte es Jahre bis zur Umsetzung. Dass das Bauamt der Stadtverwaltung in den Blieskasteler Nachrichten kurz vor Weihnachten die Sanierung als ihren Verdienst darstellte, passt dabei ins Bild, hat man doch die Sanierung jahrelang blockiert und sich als nicht zuständig erklärt.“

Auch Architekt Gerhard Müller und der sich im Ruhestand befindende Baudirektor Ralf Gaul richteten Grußworte an die Gemeinde und gingen auf die architektonischen Besonderheiten des barocken Bauwerks ein. Letzterer regte an, bei der künftigen Suche nach einem Straßennamen doch an den früheren Baumeister der Kirche, Landbaudirektor Philipp Heinrich Hellermann zu denken. Der Festgottesdienst wurde auf hohen musikalischen Niveau umrahmt vom evangelischen Kirchenchor der Gemeinde mit der Sopranistin Marianne Becker, einem Streichquartett, einem Bläserquartett und einem Klarinettenquartett, ergänzt von Klaus Weinland an den Pauken und Christoph Jakobi an den Orgeln. Die musikalische Gesamtleitung hatte Rudolf Hertel. Für die hohe Qualität der musikalischen Beiträge und die Grußworte gab es langanhaltenden Applaus.