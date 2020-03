Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist zum neuen Vorsitzender der Bischofskonferenz gewählt worden. 2016 führte er seine Diözese als Nachfolger von Tebartz-van-Elst aus der Krise. Auch jetzt steht er vor großen Herausforderungen. dpa

Es ist noch nicht so lange her, dass Georg Bätzing, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, zu den weniger bekannten katholischen Kirchenmännern gehörte. Doch der 58-Jährige hat sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren einen Namen als Krisenmanager und Versöhner gemacht und bewiesen, dass er mit schwierigen Situationen gut umgehen kann.

Als er im September 2016 zum Limburger Bischof geweiht wurde, war das Bistum in Aufruhr. Sein Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst hatte tiefe Gräben hinterlassen – Stichwort Kostenexplosion beim Ausbau der Bischofsresidenz, außerdem wurde ihm eine autoritäre Amtsführung vorgeworfen. Bätzing dagegen wird im Bistum und von Wegbegleitern als authentischer, nahbarer und dialogbereiter Kirchenmann wahrgenommen. Bei seinen Auftritten ist er meist mit einem Lächeln zu sehen.

Bätzing war zuvor Generalvikar in Trier und dort die rechte Hand von Bischof Stephan Ackermann gewesen. Er setzte gleich zu seinem Amtsantritt in Limburg ein Zeichen: Er kündigte an, nicht in die umstrittene neue und edel ausgestattete Bischofswohnung zu ziehen. Diese wurde später zu einem Bistumsmuseum umfunktioniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Im Bistum, dessen Gebiet sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz erstreckt, gelang es ihm, die Situation zu beruhigen und Stück für Stück das Vertrauen der Menschen wiederzugewinnen. Geholfen haben dürfte ihm dabei seine ruhige, humorvolle und ausgleichende Art. Schon bei seinen vorherigen Stationen als Priester galt er als sehr beliebt und als jemand, der gut zuhören kann. Bätzing betont auch selber: „Ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich höre gerne, was sie sagen.“ Allerdings stellt er auch klar: „Der Bischof ist kein Therapeut.“

Bätzing war nach der durch Tebartz-van Elst und der Kostenexplosion ausgelösten Krise gezwungen, neue Wege in der Diözese anzustoßen. Dass er offen für Neues sein kann, hat er etwa im Jahr 2017 gezeigt, als er als erster Limburger Bischof live im Internet per Videochat Fragen von Gläubigen beantwortete.

Die Aufklärung des Missbrauchsskandals ist Bätzing ein Anliegen: „Kinder und Jugendliche sollen in der Kirche uneingeschränkt einen Ort finden, an dem sie sicher und behütet heranwachsen.“ Im April 2019, einige Monate nach Vorstellung der Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, startet das Bistum Limburg ein Projekt zur Aufarbeitung der Vorfälle und für mehr Prävention.

Geboren wurde Bätzing im April 1961 in Kirchen (Rheinland-Pfalz) und wuchs in Niederfischbach an der Sieg auf. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie in Trier und Freiburg wurde er 1987 zum Priester geweiht. Während seiner Zeit im Trierer Bistum hatte er schon mit seinem Vorgänger als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu tun: Der damalige Bischof von Trier und jetzige Erzbischof von München, Kardinal Reinhard Marx, hatte ihn 2007 zum Leiter der Heilig-Rock-Wallfahrt ernannt. Bätzing hat zumindest in Rheinland-Pfalz auch einen kurzen Draht in die Politik. Seine Cousine Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist in dem Bundesland Sozialministerin.

Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz kann der 58-Jährige selbst politisches Fingerspitzengefühl gebrauchen – gerade angesichts des vor kurzem gestarteten und schwierigen Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland.