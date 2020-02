Der Pfälzerwald-Verein Höchen bietet am Sonntag, 16. Februar, eine Wanderung unter dem Motto „Zwei-Hütten-Tour um Hassel“ an. Die etwa zehn Kilometer lange Tour unter Führung von Wolfgang Engel wird als „leicht bis mittel“ eingestuft.

Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Wanderung umrundet Hassel und führt vorbei an der Schopphübelhütte, einem Wildgehege an der Bahnstrecke Saarbrücken-Zweibrücken, hinauf zur Einkehr in der Kahlenberghütte. Von der Hütte geht es zum Startpunkt der Tour zurück.

Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Dreispitze in Höchen, Ecke Saarpfalz-/Websweilerstraße. Es besteht Mitfahrgelegenheit.