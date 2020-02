Informationsveranstaltung für kleinere Unternehmen am Mittwoch im Saarpfalz-Park Bexbach. Von red

Cyberattacken nehmen rapide zu. Dennoch steht der Schutz vor Cyberkriminalität bisher nicht unbedingt auf der Prioritätenliste von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Es mangele teilweise an Ressourcen und Know-how, um Attacken zu verhindern. Viele kleinere Unternehmen hätten keine eigene IT-Abteilung oder Sicherheitssysteme. Das mache sie besonders verwundbar und kann folgenschwere Konsequenzen mit sich bringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger: „Wir möchten daher gerade die KMU im Saarland unterstützen, mit individueller Beratung und Wissenstransfer auch in ihrem Unternehmen ganzheitliche Security-Konzepte umzusetzen. So ist unsere Netzwerkstelle Digitalisierung (DiNet) eine direkte Anlaufstelle, die KMU mit dem Förderprogramm ‚DigitalStarter Saarland‘ auf dem Weg in eine cybersichere Zukunft unterstützt.“

Im Rahmen einer regionalen Infomesse am Mittwoch, 12. Februar, stehen ab 17 Uhr kompetente Anbieter und Ansprechpartner aus IT-Unternehmen und Institutionen Rede und Antwort. Zudem wird es Impulsvorträge von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und Daniel Kastner, Leiter Kommunikationstechnik und IT-Security der Saarstahl AG, geben.

Die Veranstaltung findet im Gründer- und Mittelstandszentrum, Saarpfalz-Park 1 in Bexbach, statt. Interessierte Unternehmen sind eingeladen an der kostenfreien Veranstaltung teilzunehmen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten an: m.bachmann@wirtschaft.saarland.de