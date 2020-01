später lesen Auto zerkratzt Auto beschädigt im UKS-Parkhaus Teilen

Am Freitag, 10. Januar, beschädigten unbekannte Täter zwischen 10 und 18 Uhr ein Auto, das im Parkhaus der Universitätsklinik abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60, in Verbindung zu setzen. red