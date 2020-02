Am 13. und 14. März ist es wieder soweit: Der nächste Frühjahrsputz für die Umwelt im Rahmen der Kampagne Saarland picobello findet statt. red

Seit inzwischen 17 Jahren engagieren sich jedes Mal dabei Zehntausende Menschen im Saarland, hieß es von der Stadt Bexbach zur Erläuterung. Wieder seien Schulen, Kindertagesstätten, Vereine, Verbände, Unternehmen, Initiativen, Familien und Einzelpersonen aus allen Kommunen dazu aufgerufen, sich an der landesweiten Aktion zu beteiligen und zum Beispiel Gehwege, Grünanlagen, Schulhöfe, Spielplätze, Parks und Waldwege von Müll zu befreien.

Träger und Koordinator der Kampagne ist der Entsorgungsverband Saar (EVS), der die gesammelten Abfälle an seinen Entsorgungsanlagen kostenlos annimmt. Die saarländischen Städte und Gemeinden unterstützen die Teilnehmer bei der Organisation ihrer Sammelaktionen vor Ort und transportieren den gesammelten Müll zu den EVS-Entsorgungsanlagen.

Ein wichtiger Hinweis: Handschuhe für die teilnehmenden Kinder sowie Abfallsäcke würden dank eines Sponsors kostenfrei zur Verfügung gestellt, hieß es weiter. Diese werden vor dem Sammeltermin von den kommunalen Ansprechpartnern an die angemeldeten Gruppen ausgegeben.

Ausgewählte Sammelaktionen werden im Frühsommer zudem prämiert, hieß es weiter in einer Mitteilung der Stadt.

Für Fragen zur Organisation vor Ort, insbesondere zum Transport des eingesammelten Mülls zu den EVS-Anlagen, stehen die kommunalen Picobello-Ansprechpartner zur Verfügung, so die Stadt in einer Mitteilung weiter. Allgemeine Fragen zum Ablauf und zur Organisation der Sammelaktion beantworten die Mitarbeiterinnen des Picobello-Organisationsbüros in der EVS-Stabsstelle Kommunikation, Tel. (06 81) 5 00 06 20. Alles Wichtige zu Saarland picobello 2020 gibt es auch im Internet. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich noch bis zum 14. Februar online zur Aktion anzumelden.

www.saarlandpicobello.de