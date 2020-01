später lesen Acht Kilometer langen Tour PWV unternimmt Neujahrswanderung Teilen

(red) Der Pfälzerwald-Verein Höchen unternimmt an diesem Sonntag, 5. Januar, unter Führung von Klaus Knapp seine Neujahrswanderung. Treffpunkt zu der etwa acht Kilometer langen Tour ist um 13.30 Uhr an Schacht III in Höchen.