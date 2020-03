(red) Der Pfälzerwald-Verein Höchen wandert am Sonntag, 15. März, im St. Wendeler Land vom Wendelinuspark zum Wurzelbach. Vorbei an der Johanniskapelle, mit schönem Ausblick, geht es durch das Waldgebiet Wurzelbach zwischen Prims und Blies und schließlich zur Einkehr ins Gasthaus „Schlupfwinkel“.

Gerlinde Helmig führt die neun Kilometer lange Tour. Abfahrt in Pkw-Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr an der Dreispitze in Höchen (Ecke Saar-Pfalz- und Websweilerstraße.