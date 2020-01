später lesen Neujahrsempfang SPD lädt zu Neujahrsempfang Teilen

Die SPD Bexbach lädt alle Bürger zum Neujahrsempfang am Samstag, 18. Januar, 19 Uhr, ein in die Bliestalhalle in Niederbexbach. Als Ehrengast wird die Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes Christine Streichert-Clivot erwartet. Von