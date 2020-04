Die Corona-Krise trifft viele Künstler hart. Musiker und Komponist Roland Gebhardt aus Bexbach geht jetzt verstärkt „online“ und „live“ - im Video. Von Jennifer Klein

Reihenweise wurden Veranstaltungen abgesagt. Konzerte, Lesungen, Sportveranstaltungen, Theateraufführungen und ähnliches sind wegen des „Versammlungsverbotes“ derzeit bis auf Weiteres unmöglich. Das trifft insbesondere die Kreativen und Kulturschaffenden. Die müssen zwar ohnehin mit Auf und Abs leben, „mal gibt es gute, mal nicht so gute Jahre – aber so etwas war noch nie da“, sagt Roland Gebhardt. Der in Bexbach lebende Gitarrist und Komponist ist als Musiker und Dozent weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt. Nun fallen Konzerte flach, im Schnitt für ihn vier pro Monat. „Die meisten Veranstalter wollen sie verschieben, aber erfahrungsgemäß wird nicht alles nachgeholt, was ausfällt, rund ein Drittel wird nicht nachgeholt“, sagt Gebhardt. Und unwiederbringlich verloren sei die in Akquise und Vorbereitung investierte Zeit und Arbeit. Ebenfalls ausgesetzt sei seine Lehrtätigkeit an der Uni – immerhin mit der Option auf eine Verschiebung in den Mai.

Seine Musikschüler unterrichtet er nun online. Zu denselben Terminen, an denen sonst der Unterricht stattgefunden hätte, loggt er sich mit den Schülern in Skype oder Facetime ein – „das klappt ganz gut, aber zusammen spielen kann man nicht, dafür ist die Verzögerung zu stark. Dann schicke ich ein Playback, und der Schüler spielt dazu. Und das kommentiere ich dann.“ Seine Schüler sind zwischen 12 und 78 Jahren. Das Online-Modell werde ganz gut angenommen, nicht nur von den jüngeren, sondern auch von einigen der älteren – „die setzen sich mit der Technik zum Teil zum ersten Mal auseinander und finden das ganz spannend.“

Auch wenn er nicht der Riesen-Internet-Fan sei, bekennt Gebhardt – „das ist für mich gerade im kreativen Bereich so eine Art Parallelwelt. Aber im Moment bin ich sehr froh um die Möglichkeit des Online-Unterrichtes. Es geht ja nicht nur darum, einen Verdienstausfall zu kompensieren, sondern auch darum, dass man nicht nur rumsitzt“. Die soziale Isolation durch die Einschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus wird noch Wochen andauern – was Schüler wie Lehrer gleichermaßen trifft. „Es läuft so vieles online und digital im Moment, da hoffe ich nur, dass die Leitungen stabil bleiben und das Netz das erhöhte Aufkommen packt“.

Schließlich sei das im Moment eine wichtige Möglichkeit, sich sozial auszutauschen. Ein Konzert online per Live-Stream zu spielen, das kann er sich dann aber doch nicht recht vorstellen: „Ohne Bühne, ohne Zuhörer, ohne die Interaktion, und nur in eine Kamera zu spielen, und du weißt nicht, ob vier oder 80 zuschauen, nein, das ist nix“.

Im Moment arbeitet er sich intensiver ins Thema Musik-Videoproduktion ein, und stellt regelmäßig ein neues Stück online. „So eine Krisensituation setzt ja schon auch gewisse kreative Kräfte frei“, sagt Gebhardt. Live-Video zum Beispiel ist in den USA ein großer Trend. Das Prinzip funktioniert wie eine Live-Sendung im Fernsehen. Heißt, zu einem festen Termin gibt es eine Live-Session, zum Beispiel ein Lehrvideo mit Ro Gebhardt, das über Facebook oder Youtube läuft.

Die Leute, die ihn abonniert haben, können sich dann zuschalten, kommentieren, Fragen stellen. Das schafft mehr Nähe zu den Zuschauern, und man kann mit relativ einfachen Mitteln mehr Menschen erreichen. Ein wenig üben, wie man vor der Kamera wirkt, muss man schon – selbst bei reichlich Bühnenerfahrung. Und die technischen Details müssen reibungslos laufen. „Das ist ganz spannend, aber es geht auch auf Kosten der Kunst – man muss wesentlich mehr Zeit in ein Feld reinstecken, das eigentlich nur am Rande mit Audio zu tun hat. Es bleibt weniger Zeit für das Eigentliche.“ Viel zusätzliche Arbeit also, zunächst ohne monetären Gegenwert. Ob und wenn ja, wann mit einer Entschädigung von staatlicher Seite für den Verdienstausfall zu rechnen ist – den Antrag will er in jedem Fall stellen - sei im Moment noch nicht abzusehen. Fest steht nur: „Die nächsten Wochen und Monate werden uns einiges abverlangen. Das wird nicht angenehm.“