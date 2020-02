Glaube ich? Was glaube ich und warum? Für alle, die sich mit solchen und weiteren Fragen beschäftigen, bietet der Glaubenskurs „Wieso glauben – Macht das Sinn?“ der Pfarrei Heiliger Nikolaus, Bexbach, mögliche Antworten. red

Ein unverbindlicher Informationsabend findet statt am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Marin, Bexbach. Der Glaubenskurs richtet sich an alle, die neugierig auf den Glauben sind und sich näher damit beschäftigen wollen. Geleitet wird der Kurs vom Pastoralteam der Pfarrei, das sind Pfarrer Ulrich Weinkötz, Kaplan Moritz Fuchs und Gemeindereferent Gregor Müller, gemeinsam mit engagierten Laien. Er erstreckt sich über acht Abende. Beginn ist am Dienstag, 3. März, 19.30 Uhr. Da die Abende einen inneren Zusammenhang haben und aufeinander aufbauen, sollten die Teilnehmer möglichst alle Einheiten besuchen können. Wer verhindert ist, erhält für die Woche Anregungen in schriftlicher Form. Der Ablauf der Abende ist immer ähnlich: Nach einer kleinen Begrüßung bei Snacks und Getränken werden ab etwa 20 Uhr die Inhalte besprochen. Es gibt Impulsvorträge, Gelegenheit zu Reflexion und Austausch.

Anmeldung und Info: Pfarrbüro Heiliger Nikolaus, Telefon (0 68 26) 48 75, E-Mail: pfarramt.bexbach@bistum

-speyer.de. Die Teilnahme ist kostenlos.