() Auch in diesem Jahr veranstalten die Hobbykünstler um den Höcherberg eine Hobbyausstellung fürs Frühjahr und Ostern – diesmal in der Sport- und Kulturhalle in Münchwies, Schulstraße. Sie findet laut Vereinsvorsitzender Sandra Bauer am Sonntag, 15. März, von 11 bis 17 Uhr statt.