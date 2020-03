In den Osterferien gibt es jede Menge Spaß, Spannung, Aktion und Abwechslung. Das Team der Jugendpflege Bexbach hat sich für Kinder und Jugendliche wieder einiges einfallen lassen. Von

Los geht es am Dienstag, 21. April, mit einem Basteltag im Familienhilfezentrum zum Thema Frühling (Preis: zehn Euro).

Am Mittwoch, 22. April, steht ein Ausflug zur Grube Messel an. „Wir fahren zusammen zur Grube Messel und sehen uns die Urzeit, die dort ausgegraben wird, aus der Nähe an. Wir werden gemeinsam die Erdgeschichte erforschen und sehen, was vor vielen Millionen Jahren die Erde bevölkert hat und bis heute erhalten geblieben ist“, heißt es in der Mitteilung der Jugendpflege (Preis: 15 Euro).

Der Donnerstag, 23. April, steht im Zeichen der Trendsportart Jugger. Der Jugger-Club Homburg kommt zu Besuch (Preis: 10 Euro).

Am Freitag, 24. April, steht dann eine Fahrt zur Sonderausstellung „Der Grüffelo“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer an (Preis: 15 Euro).

Infos bei der Jugendpflege in Bexbach, Pestalozzistraße 4, Tel. (0 68 26) 52 91 11, E-Mail jugendpflege@bexbach.de

www.bexbach.de