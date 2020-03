später lesen Am 29. März Fastenessen in der Unterkirche Teilen

Am Sonntag, 29. März, findet in der Unterkirche in Höchen ein Fastenessen statt anstelle des ökumenischen Mittagstischs. Es werden verschiedene leckere Suppen angeboten. Hierzu wird Baguette gereicht. Von red