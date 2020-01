später lesen Polizei Bexbach Mountainbike aus Carport gestohlen Teilen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bexbach in der Zeit von vergangenem Samstag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, ein Fahrrad gestohlen, wie die Homburger Polizei informeirt. Der Vorfall ereignete sich in der Brahmsstraße. Von Peter Neuheisel