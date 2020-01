(red) Die Chöre des Gemischten Chores Niederbexbach haben ihre Probearbeit wieder aufgenommen. Zugleich wurde auch der Terminplan für 2020 vorgestellt. Dazu gehören Auftritte beim evangelischen Netzwerk in Oberauerbach oder bei SingCity in St.

Wendel. Die Corproben sind freitags, 18 Uhr (Voices Alive) und 20 Uhr (Gemischter Chor), jeweils im Proberaum in den alten Schule, Bliestalstraße 28, in Niederbexbach. Die Mitgliederversammlung findet am Freitag, 24. Januar, 18 Uhr, im Proberaum statt. Auf der Tagesordnung stehen vor allem Berichte. Neuwahlen finden in diesem Jahr nicht statt.