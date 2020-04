später lesen Finanzielle Unterstützung für die Vereine Bund Deutscher Karneval bittet Regierung um Hilfe FOTO: Jennifer Klein FOTO: Jennifer Klein Teilen

In der Corona-Krise bittet der Bund Deutscher Karneval (BDK) um finanzielle Hilfe für seine Vereine. Die Bundesregierung solle ihr Hilfspaket nicht nur Solo-Selbstständigen, Kleinunternehmern und Kulturschaffenden widmen, sondern auch den in Not geratenen Vereinen und Verbänden des BDK, teilte Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag in Bexbach mit. dpa