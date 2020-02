später lesen Bürgerinformation Bürgerinformation zu Utopion-Plänen Teilen

Am Mittwoch, 12. Februar, findet um 18 Uhr eine Veranstaltung rund um das Thema Utopion im Volkshaus in Oberbexbach statt. Auf Einladung von Bürgermeister Christian Prech stellt der Investor Gregor Hoch seine Zukunftspläne für das Utopion-Gelände in Bexbach vor.